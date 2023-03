VVV festigt Aufstiegsambitionen Venlo feiert höchsten Saisonsieg gegen Den Bosch

Die VVV-Venlo hat am Freitagabend ihren bis dato höchsten Saisonsieg eingefahren: Gegen das Kellerteam FC Den Bosch stand am Ende ein souveräner 4:0-Heimerfolg zu Buche. Trainer Rick Kruys vertraute bis auf den kurzfristig ausgefallenen Tristan Dekker auf das Team, das am vergangenen Wochenende das Derby in Maastricht mit 1:0 gewann – für Dekker rückte Robin Lathouwers in die Startelf.