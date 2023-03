Nettetal im Abstiegskampf Wie sich die Unioner Gefühlswelt seit dem Sieg in der Grotenburg gewandelt hat

Viele Gedanken an den Erfolg aus der Hinrunde verschwendet man in Nettetal vor dem Duell am Samstag allerdings nicht mehr. Dafür sei die Tabellensituation zu ernst. Schwans Mannschaft muss nun zügig in die Erfolgsspur zurückfinden – da spiele der Name des Gegners keine Rolle. „Es ist völlig egal, gegen wen wir jetzt spielen. Wir haben unter der Woche viel miteinander gesprochen und müssen das Gesicht des Abstiegskampfs zeigen. Dafür wollen wir als Team mehr investieren und mit der nötigen Gier und Leidenschaft als maximal unangenehmer Gegner auftreten“, so Schwan.