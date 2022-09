Nettetal gewinnt durch Last-Minute-Treffer beim KFC Uerdingen : Unions Morten Heffungs lässt die Grotenburg verstummen

Rein ins Nettetaler Glück: Morten Heffungs (M.) trifft in der 92. Spielminuten zum 3:2-Siegtreffer gegen den KFC Uerdingen. Foto: Heiko van der Velden

Oberliga Niederrhein In der Grotenburg gewinnt der SC Union Nettetal gegen den KFC Uerdingen vor 2000 Zuschauern durch einen Last-Minute Treffer von Morten Heffungs mit 3:2. Das Siegtor lässt beim SCU-Coach Andreas Schwan und den 200 mitgereisten Fans alle Dämme brechen.

Der SC Union Nettetal hat am Samstagabend ein wahres Fußballfest gefeiert und nach zuletzt zwei Niederlagen in der Oberliga Niederrhein beim Spitzenreiter KFC Uerdingen einen verdienten 3:2-Erfolg gefeiert. Angepeitscht wurde die Mannschaft in der Grotenburg von über 200 mitgereisten Fans, die das Team während des gesamten Spiels lautstark mit Sprechchören und Gesängen unterstützen.

Vor Spielbeginn gab es allerdings auch einen traurigen Anlass. Beide Mannschaften – inklusive der insgesamt 1923 Zuschauer in der Grotenburg – gedachten bei einer Schweigeminute an Rudolf Treker. Der ehemalige SCU-Geschäftsführer verstarb unter der Woche nach schwerer Krankheit und war für die Vereine in der Region stets ein guter Ansprechpartner. Die Nettetaler liefen zudem in Trauerflor auf.

Info Heffungs schockt mit spätem Tor den KFC Tore: 1:0 Mouadden (5.), 1:1 Yavuz (49.), 1:2 Winkens (68.), 2:2 Kenia (71.), 2:3 Heffungs (90.+2) Aufstellung: Möhker, Lekaj (89. Erat), Hartmann, Schellhammer, Götte – Coenen, Zitzen (61. Heffungs/ 90.+5 Wolters), Winkens, Istrefri – Ahmadi (46. Falter), Yavuz (85. Rommel) Zuschauer: 1923

Union brauchte zunächst einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Die Hausherren begannen dagegen druckvoll und gingen bereits früh durch Younes Mouadden (5.) mit 1:0 in Führung. Doch mit zunehmender Spieldauer wurden auch die Nettetaler immer mutiger. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, mit guten Chancen auf beiden Seiten.

Kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich: Nachdem Ahmetilhan Yavuz von der linken Seite auf das Tor von Robin Udegbe lief, konnte dieser zunächst dessen Schussversuch zur Ecke klären. Die anschließende Ecke brachte dann das Tor zum 1:1 durch Yavuz (49.). Für den SCU kam es anschließend noch besser. Ein Fehler in der Defensive des KFC nutzte Peer Winkens (68.) zur 2:1-Führung. Der spielende Co-Trainer und Ex-Profi Levan Kenia (71.) traf nach Vorarbeit von Shun Terade unhaltbar zum 2:2 für Uerdingen.

Kurze Zeit später sah Nettetas Drilon Istrefi nach einem Tackling an Alexander Lipinksi zunächst Gelb, ehe er beim Weggehen nach einer abfallenden Handbewegung mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Der Ligaprimus der Oberliga versuchte nun alles, um den dritten Treffer zu erzielen, doch letztendlich fehlte die letzte Konsequenz in den Angriffsbemühungen. Zu allem Überfluss rannten sich die beiden Uerdinger Philipp Meißner und Phil Zimmermann dann auch noch gegenseitig um, sodass Morten Heffungs den Ball auf Tugrul Erat spielen konnte. Dieser legte kurz vor dem Tor wieder quer auf Heffungs (90.+2), der so in der Nachspielzeit zum 3:2 seines Teams traf. Bei den Nettetalern brachen anschließend alle Dämme, denn wenig später war Schluss und der Überraschungssieg in der Grotenburg war in der Tasche.

„Ich bin verdammt stolz auf die Mannschaft hier in der Grotenburg beim KFC so mutig aufzutreten und über 96 Minuten dem großen Favoriten Paroli zu bieten. Wenn man sieht, wer uns heute alles begleitet hat, ist das Wahnsinn. Das ist ein Spiel, das werden wir im Leben nicht vergessen“, zeigte sich Trainer Andreas Schwan zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und den drei Punkten. Gleichzeitig imponierten ihm aber auch die lautstarke Unterstützung der mitgereisten Fans.

Der SC Union Nettetal hat sich durch den dritten Saisonerfolg mit zehn Punkten vorerst im Tabellenmittelfeld festgesetzt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass in Uerdingen der Haussegen nach der zweiten Heimpleite in Serie nun etwas schief hängt.