Ein „Oldie“-Quartett sorgt für Begeisterung Adler dominieren die Landesmeisterschaften in eigener Halle

Am Vorabend des Wettkampfes erhielt die erste 4er-Mannschaft allerdings eine Hiobsbotschaft: Ein Fahrer des Quartetts war an Corona erkrankt, ein Start beim Wettkampf somit unmöglich. Zum Glück aus Neuwerker Sicht hatten Luca Bourgeois, Hanna Zimmermann, Levi Strunze und Johanna Gabler aber bei den Bezirksmeisterschaften im Februar mit 102,5 ausgefahrenen Punkten bereits eine neue Bestmarke gesetzt – damit ist ihnen ein Start beim Mannschaftscup bereits sicher. Diesen musste sich die zweite Mannschaft noch erkämpfen: Lena van Overbrüggen, Olivia Schimenz, Tom Nguyen und Jim Brinkmann waren zum Start in Topform und überzeugten die Kampfrichter mit einer nahezu fehlerfreien Kür. Am Ende standen 82,16 Punkte auf der digitalen Anzeigetafel und damit war nicht nur die Qualifikation sicher, sondern gleich auch noch der Titel des Landesmeisters in der Tasche. Trainerin Jacqueline Bourgeois und Trainer Stefan Lingen waren mehr als zufrieden mit ihren Schützlingen. „Die vier sind erst seit wenigen Monaten ein Team, Tom ist sogar erst seit etwas über einem Jahr bei uns im Verein, was sie heute hier gezeigt haben, war klasse“, kommentiert Lingen die Kür.