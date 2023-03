14-Jährige aus Mönchengladbach Luftpistolenschützin Lydia Böhmer betritt die internationale Bühne

„Ab zwölf Jahren darf man in Deutschland mit einer Genehmigung der Eltern mit Luftpistole und Luftgewehr beginnen“, erklärt Beeck, der gleichzeitig auch ihr Trainer ist. Beeck selbst schießt hauptsächlich mit dem Luftgewehr, seine Tochter war von Beginn an allerdings dem anderen Sportgerät eher zugeneigt. „Ich fand die Pistole sofort cooler und habe mich deshalb dafür entschieden“, sagt die 14-Jährige. Bis zu dreimal in der Woche trainieren Lydia Böhmer und ihr Vater gemeinsam in Rheindahlen – und die ersten Erfolge lassen nicht lange auf sich warten: Direkt im ersten Jahr gewinnt sie bei den Deutschen Meisterschaften die Silbermedaille, fällt damals bereits dem Rheinischen Schützenbund auf und wird in den Landeskader berufen.