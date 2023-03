Nachwuchs des Gladbacher HTC bei der Endrunde So lief das Abenteuer bei der Deutschen Meisterschaft

Im ersten Spiel gegen die Zehlendorfer Wespen aus Berlin sorgte Rodrigo Castro für die GHTC-Führung, ehe die Teams mit einem 1:1 in die Pause gingen. Nach dem Wechsel erspielte sich der GHTC ein Chancenplus, musste sich aber mit einem 2:2 zufriedengeben. Drei Stunden später folgte das Duell gegen den in Hamburg beheimateten Harvestehuder THC. Auch hier starteten die Jungs um Kapitän Valentin Mellinghoff stark in die Partie und gingen durch Rodrigo Castro und Jimmy Schiefer mit 2:0 in Führung und mit 3:2 in die Halbzeit. Nach dem Wechsel drehten die Norddeutschen allerdings auf und gewannen noch 7:3.