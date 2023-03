Billard-Präsident Helmut Biermann „In den Medien sind wir nicht mehr präsent“

Biermann Das ist historisch gewachsen. Wir haben über Jahrzehnte unsere Kontakte hier ausgebaut. Die Möglichkeiten in Viersen haben wir woanders nicht. Ich komme aus Herne, also mitten aus dem Ruhrpott, und habe gute Kontakte in alle Ruhrgebietsstädte. Nur: Das ist für uns alles unbezahlbar. Da kriegen wir keinen Fuß in die Tür, egal wie populär wir sind. Die Sportler fühlen sich unheimlich wohl in Viersen, die Festhalle ist ein Traum für Billard. Die Halle hat einen Charme, den man woanders nicht findet. Es ist eine intime Atmosphäre, die Akustik ist gut. Es passt alles. Die Sportler wissen: Einmal im Jahr findet Viersen statt. Das ist ein fester Platz im Kalender. Es ist wie Wimbledon im Tennis – jedes Jahr wird es gespielt und immer an der gleichen Stätte.