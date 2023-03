Tabellenführer weiter auf Aufstiegskurs Wegberg-Damen zittern sich gegen Lank zum Sieg

Die Erfolgsserie der Damen des HSV Wegberg in der Verbandsliga hat am Sonntag gegen TD Lank II kein Ende gefunden – die zwei Punkte gegen den Tabellensiebten dürften aber einige Nerven gekostet haben. Gegen die beste Defensive der Liga kam der HSV recht gut ins Spiel, ließ den Ball schnell laufen und führte nach neun Minuten mit 6:1. In der Folge veränderte sich das Spiel allerdings: Lank ließ hinten nichts mehr zu und erzielte bis zur 19. Minute acht Tore in Serie. „Dabei haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht, indem wir regelmäßig zu nah an der gegnerischen Deckung agiert und es Lank so ermöglicht haben, unseren Spielfluss ständig zu unterbrechen“, sagte HSV-Trainer Siegfried Wagner.