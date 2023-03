Spieler kommt vom Regionalligisten TV Korschenbroich Wie Kaldenkirchen der Transfercoup mit Brakelmann gelang

Die ersten Schritte machte Brakelmann in der Jugend des Neusser HV, ehe er zum HC Wölfe Niederrhein, dem jetzigen OSC Rheinhausen, wechselte. In seinem ersten Seniorenjahr war er zunächst in der Reserve aktiv, aufgrund personeller Nöte stieg Brakelmann aber schnell in die erste Mannschaft auf. Dort reifte er sofort zu einem Führungsspieler und erzielte in seiner ersten Saison beachtliche 85 Tore.