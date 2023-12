Stadtmuseum Langenfeld Knetseifen herstellen in der offenen Museumswerkstatt

(og) Eintauchen ein in eine Welt voller Farben, Formen und Düfte – in der nächsten offenen Museumswerkstatt am Freitag, 29. Dezember, 15 bis 17 Uhr, werden unter Anleitung von Julia Schulze Osthoff aus Seifenflocken sowie Duft- und Färbemitteln Knetseifen hergestellt. Ob zum Baden oder für das Händewaschen – Knetseifen sorgen für den Extraspaß im Badezimmer. Als Teilnahmebeitrag wird eine Pauschale von drei Euro pro Kind erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Spielerisch kreativ sein und mit Spaß und Freude künstlerische Techniken entdecken – das ist das Ziel der offenen Museumswerkstatt für Kinder im Stadtmuseum Langenfeld. Jeden letzten Freitag im Monat zwischen 15 und 17 Uhr haben Kinder ab vier Jahren die Gelegenheit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und dabei jeden Monat etwas Neues zu entdecken. Es werden Impulse aus den Museumsausstellungen aufgenommen und altersgerecht gestalterisch verarbeitet, verschiedene Techniken ausprobiert oder saisonale Ideen umgesetzt. Im Vordergrund steht dabei der Spaß an der gemeinsamen kreativen Zeit. Eltern und Begleitpersonen sind eingeladen, die aktuelle Ausstellung „Alastair Magnaldo – Other Worlds“ zu erkunden, während die kleinen Künstlerinnen und Künstler sich in der offenen Museumswerkstatt austoben können.