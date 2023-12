Kinderhaus, LVR-Klinik und Bürgerverein Langfort Langenfelder Wunschbäume bescheren Kinder

45 Mädchen und Jungen freuen sich im Kinderhaus am Winkelweg ebenfalls über ein Geschenk vom Wunschbaum. Zum 60. Stadtjubiläum 2008 ist der Zukunftsschatz der Stadt Langenfeld in der Nähe der Hajek-Skulptur vergraben worden. Der Schatz wurde nun wie geplant zum 75. Stadtjubiläum wieder gehoben. Unter anderem befand sich in dem Schatz ein Sparkassenbrief mit einer Ausschüttungssumme von 1500 Euro für Kinderprojekte in Langenfeld. Das erste damit umgesetzte Projekt ist die Wunschbaum-Aktion im Kinderhaus. Die Mädchen und Jungen hatten Sterne gebastelt, die einen Platz am Baum fanden. Darauf verzeichnet waren ihre Wünsche, die bis zu 15 Euro kosten durften. Die Palette der Wünsche reichte von Fußbällen über Lego-Spielzeug und Bücher bis hin zu Modellautos und Schmuck. Alle Geschenke wurden vom Team des Kinderhauses mit Unterstützung von Elke Burg, Leiterin des Jugend-Referates, verpackt. Im Rahmen der offenen Tür fand jetzt, eingebettet in eine Plätzchen-Backaktion, die Übergabe statt. Mit dabei war Bürgermeister Frank Schneider.