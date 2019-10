Leichtathletik : Im Winter die Grundlagen für den Nairobi schaffen

Mönchengladbach Die Leichtathletik-Saison geht zu Ende. Paula Schneiders will noch zur EM nach Lissabon, dann bereitet sie sich auf das Ziel U20-WM vor.

Paula Schneiders studiert an der Hochschule Niederrhein Ernährungswissenschaften. „Ich muss schauen, wie ich in meinem Tagesablauf Training und Studium bestmöglich aufeinander abstimmen kann“, sagt sie. Auf ihrem Trainingsplan standen zuletzt viele Dauerläufe. „Meine Grundlage ist schon gut und deutlich besser als vor einem Jahr. Für die anstehende Cross-Saison arbeite ich jetzt aber auch wieder an der Schnelligkeit. Ein Ziel habe ich noch für dieses Jahr: Die Teilnahme an der Cross-EM Anfang Dezember in Lissabon.“ Über Pforzheim und Darmstadt soll es nach Möglichkeit in Portugals Hauptstadt gehen.

Denn im Sommer ist die U20-Weltmeisterschaft in Nairobi/Kenia. Da Nairobi auf über 2000 Meter Höhe liegt, geht es für sie in den Semesterferien Ende Februar bis Mitte März auch erstmals zum Training in die Höhe. Mit dem DLV-Frauenkader wird sich Schneiders in Südafrika an die Höhe gewöhnen. „Gerade auf den längeren Distanzen ist es wichtig, dass man sich vorher an das Laufen in der dünnen Luft ein wenig gewöhnt hat“, erläutert sie die Wichtigkeit dieses Trainingslagers.