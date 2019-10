Motorsport : Zwei Vizemeisterschaften für Gladbacher Rennteam

Motorsport Das Unternehmen RN Vision STS nimmt seit drei Jahren an Rennserien teil und hätte nun beinahe seinen ersten Titel geholt.

So recht wussten die Verantwortlichen des Mönchengladbacher Rennteams RN Vision STS zunächst nicht, wie sie die Saison bewerten sollten. Auf der einen Seite war da die Enttäuschung über die zweiten Plätze in den beiden Rennserien GT4 European Series sowie der neuen ADAC GT4 Germany. Schließlich hatte es schon im vergangenen Jahr in der europäischen Serie nur zu einer Vizemeisterschaft gereicht. Auf der anderen Seite musste Team-Betreibsleiter Daniel Baum aber auch konstatieren: „Das war bislang unsere erfolgreichste Saison.“ Immerhin hat der erst 16-jährige Nachwuchspilot Marius Zug die ADAC-Juniorenwertung für die Gladbacher geholt. Besonders bitter war indes der zweite Platz in ADAC Fahrerwertung zustandegekommen. Vor dem letzten Rennen am Sachsenring lag RN Vision STS im Klassement vorne, aber bereits in der vierten Runde hatte der Wagen einen technischen Defekt.