Fußball : Wright soll Venlos Torflaute beenden

Fußball Der US-Amerikaner und frühere Schalker verstärkt den Angriff der Niederländer. Ein eigener Treffer ist dem Stürmer bislang aber noch nicht gelungen.

Nach vier Niederlagen in Folge ist VVV Venlo gefährlich nah an die Abstiegsränge der Ehrendivision gerückt. Gerade einmal drei Punkte beträgt der Vorsprung. Und der könnte am Samstag aufgebraucht werden. Denn die Grenzstädter spielen um 19.45 Uhr bei Fortuna Sittard, das mit einem Sieg gleichziehen könnte.