Leichtathletik : Anna Bommes mit einer neuen Bestzeit

Mönchengladbach Die Gladbacher Leichtathleten waren am Wochenende mit guten Ergebnissen unterwegs. Am 13. September ist die Stadtmeisterschaft der Leichtathleten im Grenzlandstadion.

Bei der Bahnlaufserie in Bergisch Gladbach hat die U18-Jugend-Zweite Anna Bommes vom LAZ Mönchengladbach ihre 1500-Meter-Bestzeit auf 4:44,73 Minuten gesteigert. Debütantin Christina Lehnen beeindruckte bei dem Wettbwerb mit 4:53,20 (4.). M50-Siegerin Ulrike Wefers (LG Mönchengladbach) kam nach 5:33,82 Minuten an.

Beim Sprintertag in Kohlscheid hat Leonie M‘Banze (1. FC Mönchengladbach, Frauen) zwei persönliche Rekorden aufgestellt: 100 Meter in 13,61 Sekunden und auf Platz zwei sowie mit Sieg über 200 Meter in 29,11. Rainer Verhufen imponierte über 200 Meter mit 29,39 und mit M55-Sieg.