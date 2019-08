Fußball : Junges Kollektiv des FC will beim Spitzenreiter punkten

Junges Kollektiv des FC will beim Spitzenreiter punkten

Mönchengladbach Mit einem Durchschnittsalter von knapp 22 Jahren ist der Landesligist von Trainer Frank Mitschkowski das jüngste Team der Spielklasse. Nun geht es zu Tabellenführer Wesel, und bislang hat der FC in dieser Saison auswärts noch nicht gepunktet. Das soll sich nun ändern.

Der 1. FC Mönchengladbach hat die beiden bisherigen Spiele auf fremdem Geläuf verloren. Jetzt sollen am Sonntag (15 Uhr) beim PSV Wesel endlich die ersten Auswärtspunkte geholt werden. Auch wenn die Gastgeber momentan Tabellenführer der Landesliga sind, will Frank Mitschkowski Zählbares mit nach Gladbach nehmen. „Es wird kein leichtes Spiel“, sagt der FC-Trainer. „Die Jungs freuen sich darauf und wollen in Wesel punkten.“