Fußball : Mit Fabian Vitz plötzlich oben dabei

Mönchengladbach Der A-Ligist FC BW Wickrathhahn hat einen großen Umbruch vollzogen, nur noch drei Spieler aus der „alten Riege“ sind noch mit dabei, auch in der Funktionärsebene gab es Veränderungen. Der Klub setzt nun voll auf die Jugend.

Was Stephan Houben zur Rückrunde begonnen hatte, fand seinen Abschluss mit dem Saisonende. Die Trennung von Spielern, die den neuen Weg nicht mitgehen wollten. Stattdessen erhält der Juniorenbereich eine Aufwertung, wie auch aus der Übernahme von vier A-Junioren in den Seniorenbereich hervorgeht. Zu viele Alphatiere sorgten in der Vergangenheit für stete Unruhe, die nun gestillt wurde.

Auch an der Spitze gab es einige Änderungen. So rückte Hilde Zettl zur 1. Vorsitzenden auf, nachdem Benjamin Heinen berufsbedingt nun in den USA tätig ist und seinen Posten weitergab. Fabian Vitz und Michael Zettl werden die Seniorenteams als Trainerteam betreuen. Dafür gab Vitz seine Tätigkeit als Jugendfußball-Koordinator an Thomas Schmitz, der aus Hockstein geholt wurde, ab, und ist zudem noch Sportlicher Leiter des Vereins. Stephan Houben, der bekanntermaßen weiterhin in Straelen tätig ist, wird den Blau-Weißen nur noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen. „Der Umbruch ist eine tolle Aufgabe, aber es wird ein sehr schwieriger Weg. Rückschläge sind daher auch eingeplant. Aber zuerst wollen wir eine ruhige Saison spielen mit dem Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen“, erklärt Vitz die Neuausrichtung in Wickrathhahn.