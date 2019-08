HC und SV werden eins : Hockey-Fusion in Rheydt

Hockey-Fusion in Rheydt

Mönchengladbach Der Rheydter HC und Rheydter SV arbeiten künftig miteinander.

Auf der Sportanlage „Am Gerstacker“ in Rheydt wird es in der Zukunft deutlich wuseliger zugehen. Anstatt 180 Mitglieder werden künftig 350 Sportler ihren Lieblingsbeschäftigungen Hockey und Tennis nachgehen. Weil sich der Rheydter HC und der Rheydter SV auf eine Fusion geeinigt haben.

Seit vergangenem Herbst arbeiteten die beiden Vereine intensiv an einer gemeinsamen Zukunft und konnten nun ihre Mitglieder über die geglückte Fusion und das gemeinsame Zuhause am Gerstacker informieren. Mit im Boot saßen bei den Gesprächen auch die Sport-Fachleute Frank Boss (MdL), Wolfgang Rombey (Präsident Stadtsportbund) und Jürgen Huppertz (Sportamt Stadt), die die Zusammenarbeit ausdrücklich unterstützen.

Der neue Vorstand hat sich für die nahe Zukunft einiges vorgenommen und will die Sportanlage aufwerten: „Die Tennisplätze wollen wir überholen, und der Hockey-Platz soll für deutlich mehr Mitglieder nochmal attraktiver gestaltet werden.“ Einen Aufschwung im Hockey hat zuletzt auch das Wertemodell des Vereins gebracht, was weitergelebt werden soll: „Wir sind sicher ein attraktiver Verein für Jugendliche. Dazu gehört neben gutem Hockey auch der Teamgeist und die gegenseitige Wertschätzung“, so Bouke Stoffelsma.