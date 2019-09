Fußball-Bezirksliga : Kleinenbroich steht an der Spitze

Kleinenbroich steht an der Spitze

Den Ball am Fuß, der Blick nach vorn: Neuwerks Jannik Richter sucht gegen Vorst nach einer Lücke, hinter ihm sicher Leon Jansen ab. Foto: ja/Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Teutonia holt sich mit dem Abpfiff die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga. RSV-Trainer René Schnitzler sieht Gelb. Lürrip schafft den ersten Sieg.

Der SV Lürrip hat am fünften Spieltag den ersten Sieg geschafft. Der „Spö“ gewann das Derby in Jüchen. Kleinenbroich übernahm die Tabellenführung vom 1.FC Viersen. Mennrath setzte sich knapp beim TDFV Viersen durch. Odenkirchen verschenkte den Sieg in Uedesheim und wartet immer noch auf den ersten Dreier. Neuwerk holte gerechtes Unentschieden.