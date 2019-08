Baseball : Blackcaps nach Derby-Niederlage vor dem Abstieg

Mönchengladbach Die Blackcaps unterlagen den Kapellen Turtles mit 2:6. Nach der sechsten Niederlage in Folge besteht nur wenig Hoffnung für den Tabellenletzten.

Am kommenden Sonntag trifft das Team auswärts auf die Ratingen Goose-Necks 2, die auch am Samstag, den 14. September, der Gegner im vorletzten Spiel sein werden, dann allerdings in Mönchengladbach. Am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, treten die Blackcaps bei den Neukirchen Nightmares 2 an. Mit einer Bilanz von 2:7-Siegen ist dieses Team aktuell Vorletzter.