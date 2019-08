Fußball : Berberoglu ist mit 37 Jahren noch torhungrig

Ferdi Berberoglu hat in dieser Saison bereits siebenmal in der Bezirksliga für den RSV getroffen. Foto: Fupa.net/Fupa-net

Mönchengladbach Ferdi Berberoglu traf zuletzt fünfmal in einem Spiel für den Rheydter SV. Der ehemalige Türkei-Profi hört genau auf seinen Körper und setzt auf zusätzliche Trainingseinheiten sowie eine eiweißreiche Ernährung. Der Stürmer geht in der Bezirksliga nicht nur mit Toren voran, sondern auch mit der nötigen Einstellung.

Ferdi Berberoglu, Stürmer des Rheydter SV, hat mit einem Fünferpack am vergangenen Wochenende gegen Kaarst seine Ausnahmestellung beim Bezirksligisten unterstrichen. Dabei ist er mit seinen 37 Jahren der zweitälteste Spieler der Bezirksliga Gruppe 3, denn Mike Grühn vom SV Vorst ist 39 Jahre alt und kam am zweiten Spieltag gegen Brüggen zum Einsatz. Eigentlich ist er Trainer der Vorster Reserve. So gesehen ist Berberoglu der älteste Stammspieler der Liga.

Fünf Tore in einem Meisterschaftsspiel, dies gelang ihm zuvor nur noch in der Saison 2012/13 gegen Mündelheim, als er in Diensten des DSC 99 Düsseldorf stand. Apropos fünf: Berberoglu hat derzeit wieder eine Wette laufen, dass er fünf Freistoßtore in dieser Saison erzielt. Bislang steht hier noch eine Null.

Als Profi spielte Berberoglu acht Jahre in der unter der Süperlig angesiedelten 1. Liga in der Türkei und bestritt dort fast 200 Spiele. Diese Erfahrung kommt ihm heute noch zugute, denn Berberoglu hat gelernt, auf seinen Körper zu hören. Er achtet auf eine gesunde eiweißreiche Nahrung, hält einen Mittagsschlaf und geht fast täglich ins Fitness-Studio. Und wenn die Teamkollegen zum Training erscheinen, hat er bereits eine kleine Einheit für sich absolviert.

Erst in der C-Jugend schloss sich Berberoglu einem Verein (RSV) an, zuvor war er als „Straßenfußballer“ unterwegs. Sofern das Trainertrio beim „Spö“ bleibt, sieht er keine Notwendigkeit, mit dem Fußball aufzuhören. „Ich zahle es dem RSV zurück, dass ich immer unterstützt wurde. Und ein Wechsel kommt daher für mich nicht mehr infrage“, erklärt das Sturm-Ass.