Handball : HSV Rheydt feiert sein Jubiläum

Aus dem Jahr 2004: Dieter Könnes (am Ball) in Aktion. Am Samstag spielt er mit dem Ehemaligen-Team gegen den Landesliga-Kader des HSV Rheydt. Foto: Wiechmann, Dieter (dwi)

Mönchengladbach Samstag treten unter anderem ehemalige Spieler gegen den Landesliga-Kader an, mit dabei sind Ex-Größen wie Dieter Könnes, Christopher Gerhard, Dieter Junkers oder Trainer Jurek Tomasik. Der Tag startet mit einem „Family an Friends“-Game und endet mit einer großen Party.

Am Samstag begeht der HSV Rheydt sein Jubiläum des 50-jährigen Bestehens. Der Startschuss fällt um 14.30 Uhr mit dem „Family and Friends Game“, wo Familienmitglieder und Freunde gegen die alten Herren des HSV antreten. Weiter geht es um 16 Uhr mit dem „Revival Game“, in dem ehemalige erfolgreiche Rheydter gegen die erste Herrenmannschaft, die in der Landesliga spielt, antreten, so wie es vor fünf Jahren schon einmal war. Den Abschluss bildet dann um 19 Uhr eine Party mit großer Tombola und zahlreichen Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder.