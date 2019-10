Fußball-Landesliga : Systemwechsel und Pokal-Aus tragen zu Aufschwung des ASV bei

Der ASV Süchteln kann in der Landesliga wieder jubeln. Foto: Heiko van der Velden

Fußball Der Landesligist hat nach einem schwachen Start in die Erfolgsspur gefunden. Einige Gründe für die positive Entwicklung sind für Trainer Fabian Wiegers einfach zu benennen.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten sowie vier Niederlagen aus fünf Spielen nimmt der ASV Süchteln so langsam aber sicher Fahrt auf. Die Mannschaft hat sich in der Fußball-Landesliga mittlerweile gefunden. Aus den vergangenen fünf Duellen holte sie immerhin acht Punkte und rückte so ins Tabellenmittelfeld vor. Damit schielt das Team gleichzeitig mit einem Auge schon wieder auf die einstelligen Tabellenplätze. „Der Prozess über die Findungsphase zwischen Trainer und Mannschaft hat doch noch etwas gedauert“, sagt ASV-Trainer Fabian Wiegers, der seit dem vergangenen Sommer die Verantwortung trägt.