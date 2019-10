Fußball-Bezirksliga : Symbiose an der Seitenlinie

Symbiose an der Seitenlinie

Michele Fasanelli ist froh, Michael Haag an seiner Seite zu haben. „Er ist meistens der good Coach, kann aber auch klare Worte und Ansagen an die Spieler richten“, sagt er über den Kollegen. Foto: Ja/Horst Höckendorf

Mönchengladbach Michele Fasanelli und Michael „Perry“ Haag sind als Trainergespann wichtig für den Erfolg des Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk.

Laut ertönen die Anweisungen im Spiel nur von Michele Fasanelli. Vor allem, wenn er Lücken im Spiel sieht, weil Spieler ihre Position nicht einnehmen oder halten, könnte er jedes Mal wie das berühmte HB-Männchen in die Luft gehen. Anders ist sein Trainerkollege Michael „Perry“ Haag. Der hält sich während eines Spiels meist auf der gegenüberliegenden Seite auf und ist nur ab und an zu hören. Der Spielfreude der Neuwerker tut dies keinen Abbruch, die Sportfreunde stehen dank ihres Trainer-Duos als Aufsteiger im oberen Mittelfeld der Bezirksliga, Gruppe 3.

Vielleicht ist es die harmonische Mischung mit dem jungen und dynamischen Trainer Fasanelli und älterem und erfahrenem Übungsleiter Haag, die den bisherigen Erfolg des Aufsteigers ausmacht. Zuweilen übersetzen sie das Prinzip „good Cop, bad Cop“ in „good Coach, bad Coach“, davon profitiert die Mannschaft. Und wenn einmal Unstimmigkeit herrschen sollte, dann wird es eben ausdiskutiert.

Neuwerk: 6. in der Tabelle mit 18 Punkten aus 5 Siegen, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen und 24:20 Tore.

Kleinenbroich: 2. in der Tabelle mit 29 Punkten aus 9 Siegen, 2 Unentschieden, 1 Niederlage und 40:14 Tore.

Aber im das letzte entscheidende Wort hat Michele Fasanelli. „Das heißt aber nicht, dass ich beratungsresistent bin. Ich kann von Perry noch so vieles lernen. Da hat er mir etliche Jahre voraus“, erklärt Fasanelli. „Wir sind beide keine Ja-Sager. So gesehen gehen wir eine Art Symbiose ein“, sagt Haag. Dabei haben die beiden einen recht unterschiedlichen Werdegang. Haag ist gebürtiger Leipziger. Viele seiner Verwandten wohnten hier im Raum Mönchengladbach und hier fand er auch seinen Job. Und durch den Fußball hat er hier Fuß gefasst.

An den Spitznamen „Perry“ kam er durch einen gehaltenen Elfmeter, den er für Grün-Weiß Holt in der Begegnung gegen Viersen-Rahser abwehrte. Zeitgleich soll auch Perry Bräutigam, damals im Tor von Hansa Rostock, auch einen Strafstoß gehalten haben. Soweit die Überlieferung. In Sachsen spielte er einst unter anderem auch für die Bezirksauswahl und hat dort mit Bräutigam auch dreimal zusammen trainiert.