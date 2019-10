1:0-Erfolg gegen Niederkrüchten : Schaag bleibt nach Sieg im Topspiel erster Verfolger

Foto: imago sportfotodienst Im Spiel zwischen Schaag und Niederkrüchten fiel ein Tor (Symbolbild).

Fußball Mit dem knappen 1:0-Sieg im Verfolgerduell gegen den SC Niederkrüchten hat SuS Schaag den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga B verteidigt. Doch auch der unterlegene SC gibt im Aufstiegsrennen noch nicht auf.

Schaag verteidigte nicht nur den zweiten Tabellenrang, es hielt auch – mit einem Spiel weniger auf dem Konto – den Abstand auf Spitzenreiter TSF Bracht. „Wir hatten einen wirklich holprigen Start“, gesteht Schaags Trainer Rainer Bruse, der in dieser Saison gerne seinen Dreijahresplan mit dem Aufstieg in die A-Liga verwirklichen möchte. „Einige Spieler haben nicht das gezeigt, was sie können. Dann hatten wir einige Verletzte, so dass es bisher wirklich nicht so rund lief wie gewünscht.“

Doch mit dem Erfolg gegen Niederkrüchten ist Schaag weiter der ernsthafteste Verfolger von Bracht. „Einigen Spielern merkt man immer noch an, dass sie den Triumphzug von TIV Nettetal im letzten Jahr und nur der Vizemeisterschaft noch immer nicht richtig verdaut haben“, sagt Bruse. Natürlich möchten die Schaager am Ende der Saison ganz vorne stehen. „Aber je nachdem, was von der Bezirksliga runter kommt, kann es in dieser Saison so kommen, dass auch der Zweite mit einem Sieg in der Relegation den Sprung nach oben schaffen kann.“