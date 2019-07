Leichtathletik : Bommes und Lehnen am Start

Viersen Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Jugend finden in Ulm statt.

War Anna Bommes im vorigen Jahr erstmals in der Klassenzugehörigkeit bei den U18-Meisterschaften in Rostock über 1500 Meter Hindernis dabei (11. in 5:15,71), so ist es für Christina Lehnen eine Premiere: Die 16-Jährige startet erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft auf der Bahn in einer Einzeldisziplin. „Christina ist die Senkrechtstarterin des Jahres“, sagt LAZ-Trainer Johannes Gathen. „Sie machte einen enormen Leistungssprung gemacht: vom letzten Jahr von über 2:30 Minuten über 800 Meter auf 2:17,99. Damit wurde sie im Rheydter Grenzlandstadion Nordrhein-Vizemeisterin hinter ihrer Vereinskameradin Anna Bommes mit 2:17,09.“