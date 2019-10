Tischtennis : Ein Turnier wirbt für das Tischtennis

Frank Picken (r.) gewann das Endspiel gegen Michael Koninkx. Foto: ja/Verein

Mönchengladbach Borussia richtete die 18. Vitusmeisterschaft aus. Es gab einen Teilnehmerzuwachs.

Die Tischtennis-Abteilung von Borussia Mönchengladbach ist an vielen Stellen bemüht, für ihren Sport zu werben. Ein wichtiger Baustein stellt in diesem Zusammenhang die Ausrichtung der Vitus-Meisterschaften dar. Am vergangenen Wochenende fand die 18. Auflage statt. Die Borussen sind neben dem TV Erkelenz der einzige Verein im Tischtenniskreis Mönchengladbach, der regelmäßig ein Turnier veranstaltet.

Mit dem Verlauf ist Abteilungsleiter Ulrich Robens sehr zufrieden. Nur in einer einzigen Spielklasse wurde die Startzeit nicht eingehalten. Grund dafür war ein Software-Problem. „Mit 281 Meldungen haben wir gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von etwa 15 Prozent, damit sind wir sehr glücklich“, sagte Robens. „Für das kommende Jahr haben wir uns mit 300 Teilnehmern eine neu Zielmarke gesetzt.“ Neben Borussia (25) kamen die meisten Meldungen vom 1. TTC BW Breyell (17).

Besonderes Augenmerk legen die Gladbacher auf die Tischtennis-interessierten, die keinem Verein angehören. So hat sich das sogenannte „Einspielturnier“, das am Freitagabend gespielt wurde, etabliert. „Wir werden dieses Format in Zukunft noch mehr bewerben“, sagte Robens. Erfreulich waren auch die Meldezahlen in den Nachwuchsklassen. Die D-Konkurrenz war mit 28 Teilnehmern die bestbesetzte Spielklasse. Noch erfreulicher für die Borussen war, dass der Sieger aus dem eigenen Verein kam. Filip Lingel setzte ich im Finale souverän Florian Erb vom TTC Hardt-Venn durch. Im Turnierverlauf verlor Lingel nur vier Sätze.