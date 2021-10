Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich meldet sich eindrucksvoll zurück

Handball-Regionalliga Nach der unnötigen Niederlage zuletzt gegen Aachen gewinnt der TV Korschenbroich das Spitzenspiel gegen Aldekerk mit 33:27. Damit steht das Team von Dirk Wolf wieder an der Tabellenspitze.

Dabei sah es anfangs für die Hausherren noch gar nicht so gut aus. Die Gäste aus Aldekerk demonstrierten eindrucksvoll, wieso sie nach den ersten drei Spieltagen den besten Angriff der Liga stellten und gingen früh bereist mit 4:1 in Führung. Die Schützlinge von TVK-Trainer Dirk Wolf ließen sich jedoch nicht großartig aus dem Konzept bringen und setzten ihrerseits immer wieder wirkungsvolle Nadelstiche und glichen kurz darauf erstmals zum 6:6 aus. Fortan dominierten auf beiden Seiten die Angriffsreihen. Es gelang keinem Kontrahenten mehr, sich entscheidend abzusetzen. Nach ständig wechselnden Führungen ging es dann mit einem 16:16 in die Pause. „Zumindest konnten wir in der ersten Halbzeit schon einmal unter Beweis stellen, dass die Niederlage in Aachen nicht mehr in den Köpfen war und der Fokus bei allen Spielern nur noch auf Aldekerk lag“, betonte Wolf.