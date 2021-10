1. FC Mönchengladbacher in der Oberliga : Hoffen auf den Befreiungsschlag

Gegen den TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld ging der 1. FC Mönchengladbach im letzten Heimspiel mit 0:8 unter. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Oberliga Die 0:8-Pleite vor zwei Wochen gegen Hiesfeld steckt dem 1. FC Mönchengladbach noch in den Knochen. Es folgte immerhin zuletzt ein Punktgewinn. Doch für den Klassenerhalt braucht es Siege – bestenfalls gegen direkte Konkurrenten wie den Cronenberger SC.

Von Heiko Van der Velden

Beim 1. FC Mönchengladbach wird man am vergangenen Wochenende etwas aufgeatmet haben. Denn nachdem die Westender zuvor zu Hause eine derbe 0:8-Klatsche gegen den TV Jahn-Hiesfeld kassierten, der zuvor erst einen mageren Punkt auf ihrem Konto hatten, gab es bei der SpVg Schonnebeck ein achtbares 2:2-Unentschieden. Das war bei einem Gegner aus dem oberen Tabellendrittel nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Für Mönchengladbach war es der erste Punktgewinn nach vier Niederlagen in Folge.

Zunächst sah es allerdings auch in Schonnebeck nach einer weiteren Auswärtspleite aus: Mit 0:2 lag die Elf von Trainer Erdogan „Dony“ Karaca kurz vor der Pause zurück. Der zweite Gegentreffer war in der 41. Minute gefallen. Doch als die Nachspielzeit bereits angebrochen war, gelang es dem 1. FC, zurück ins Spiel zu kommen: Mehrdad Shanazarifar (45.+1) erzielte den wichtigen 1:2-Anschlusstreffer. Der 31-jährige Innenverteidiger war nach seiner abgesessenen Gelb-Rot-Sperre wieder in die Startelf gerückt. Im zweiten Durchgang traf Lasse Buschmann (59.) dann zum vielumjubelten 2:2-Ausgleich.

„Es war für uns nach der Niederlage in der Vorwoche auch nicht klar, dass wir dann in Schonnebeck punkten. Nach der 0:8-Klatsche waren wir alle schockiert, wie die Mannschaft dort aufgetreten ist und sich präsentiert hat. Wir haben es dann in der Woche angesprochen, dass es so nicht geht. Die Mannschaft hat sich selbst in der Kabine gesagt, dass sie eine Reaktion zeigen muss, das hat sie dann auch gut gemacht“, sagt Karaca.

In der Trainingswoche nach dem 0:8-Debakel habe die Mannschaft laut Karaca dann auch gut trainiert, die taktischen Vorgaben angenommen und diese gegen Schonnebeck auch gut umgesetzt. Vom System her agierten die Mönchengladbacher defensiver als gegen Jahn-Hiesfeld und lauerten auf Fehler des Gegners. Auch wenn dies zunächst nicht von Erfolg geprägt war, zahlte sich die Geduld am Ende aus. Wichtig war vor allem auch der Einsatz von Mehrdad Shanazarifar und Marcel Lüft. Beide Akteure spielen in der Viererkette für Karaca eine äußerst wichtige Rolle.

„Es sind beides Spieler, die wir mit ihrer Erfahrung brauchen. Man hat gesehen, dass sie in den letzten Spielen gefehlt haben. Ich bin froh, dass sie wieder zurück sind. Sie geben der Mannschaft nun wieder Stabilität.“, sagt Karaca.

Für den 1. FC steht am Wochenende ein weiteres wichtiges Spiel an, eine Partie, die gerne als „Sechs-Punkte-Spiel“ tituliert wird. Der Cronenberger SC ist zu Gast, der in der Tabelle aktuell einen Punkt und einen Platz besser als Mönchengladbach auf Position 20 liegt. Zuletzt gab es allerdings zwei deutliche Pleiten gegen Monheim (0:6) und Ratingen (2:8). Mit einem Sieg könnte der 1. FC daher einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag verpassen.

Trainer Karaca hat allerdings die eigene deutliche Niederlage gegen Jahn-Hiesfeld immer noch vor Augen. „So ein Misserfolg darf nicht wieder passieren“, warnt er. Nach seinen Wünschen dürfte es Sonntag gerne wieder ein Punkt sein. „Es wäre schön, wenn wir nachlegen könnten“, so Karaca. Gleichzeitig betont er aber auch, dass es immens wichtig ist, dass alle an einen Strang ziehen: „Wenn in der Kette einer im Glied nicht mitmacht, haben wir ein Problem.“