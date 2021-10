Nach Fehlstart und Trainerrücktritt : Für Türkiyemspor bleibt die Bezirksliga das klare Ziel

Kreisliga A Zwei Punkte aus vier Spielen in der Kreisliga A. Und dann zog sich auch noch Cheftrainer Aytac Azmaz aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurück. Nach dem Katastrophenstart in die neue saison, läuft es aber plötzlich super bei Türkiyemspor Mönchengladbach. Woran liegt das?

Mit Isik begann der positive Verlauf mit derzeit drei Siegen in Folge. Es aber mit dem Wechsel auf der Trainerposition in Verbindung zu bringen, dem widerspricht Onur Canbolat, Vorsitzender von Türkiyemspor, aber vehement. „Nach der Niederlage gegen Geistenbeck habe ich in der Kabine Tacheles geredet und die Spieler in die Pflicht genommen. Anscheinend haben sie dann zu diesem Zeitpunkt begriffen, um was es eigentlich geht und auch die erwartete Reaktion in den darauffolgenden Spielen gezeigt“, erklärt Canbolat den Ablauf. „Dabei will ich aber auch den Spielern vom Vorwurf freisprechen, sie hätten gegen den Trainer gespielt, wie es ja oft gesagt wird. Es war also reiner Zufall, dass Azmaz aus privaten Gründen vom Traineramt zurücktrat und von da an die bisherige Siegesserie startete“, erzählt er weiter.