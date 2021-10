„Kim ist eine Ausnahmeathletin“ : Rheydter Squashclub startet erstmals mit Frau im Kader

Kim Rieck vom RSB Rheydt. Foto: RSB Rheydt

Squash Der Rheydter Squashclub RSB startet am Samstag in die neue Saison der NRW-Liga. Mit der 20-jährigen Kim Rieck ist dann erstmals in der Vereinsgeschichte eine Frau im Kader.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Offermanns

Mit Kim Rieck spielt erstmals eine Dame beim Rheydter Squashclub RSB in einer Herrenmannschaft. Die 20-Jährige freut sich darauf, hier das Racket schwingen zu dürfen: „Das ist für mich eine riesige Herausforderung, weil hier in Regel die Männer dominieren.“

Der RSB Rheydt startet nach zwei erfolgreichen Bundesligajahren und der coronabedingt ausgefallenen vergangenen Spielzeit 2020/21 aus wirtschaftlichen Gründen mit einem verjüngten Team in der NRW-Liga. „Das ambitionierte Ziel der jungen Mannschaft um unser Ausnahmetalent Jan Wipperfürth ist der Wiederaufstieg in die Bundesliga“, sagt RSB-Vorsitzender Paul-Ludger Schmitz.

Am kommenden Samstag gibt es im Gladbacher Fitnessstudio „Elan Vital“ ab 15 Uhr das erste Heimspiel gegen die Mannschaften aus Köln und Schwelm. Kim Rieck, die erste Frau, die in der NRW-Liga für den RSB antritt, kommt aus dem eigenen Nachwuchs. Seit ihrer Jugend spielt die Rheydterin schon Squash und leitet bereits seit zwei Jahren das Jugendtraining des Vereins. Anders als in den meisten anderen Sportarten treten im Squash bis in die höchsten Amateurklassen Männer und Frauen in gemischten Teams gegeneinander an.

„Es benötigt eine echte Ausnahmeathletin wie Kim Rieck, um in der NRW-Liga gegen die fast ausschließlich männliche Konkurrenz bestehen zu können“, sagt Paul-Ludger Schmitz. „Es ist die Besonderheit des Squashsports, dass, obwohl es eine der schnellsten Ballsportarten überhaupt ist, es vor allem auf ein gutes Raumgefühl ankommt, auf Schnelligkeit und ein gutes Ballgefühl – weniger aber auf Kraft. Denn ein hart geschlagener Ball springt von den Wänden immer wieder in das Spielfeld zurück, so dass ein taktisch gut geschulter Spieler den Ball genau dahin platzieren muss, wo der Gegner gerade nicht steht. Und darin haben Frauen im Squash oft ein ganz besonderes Händchen und können gegen die männliche Konkurrenz im Wettbewerb gut bestehen“, meint er. Rieck zeichnet sich auch als starke Trainingspartnerin der Gladbacher Nummer eins, Jan Wipperfürth, aus. „Wann immer es geht, trainieren wir beide zusammen“, sagt die 20-Jährige, die in Münster Sport studiert. Die RSB-Mannschaft tritt zu Hause mit Jan Wipperfürth, Toon van Baekel, Bjarne Schailee und Kim Rieck an.