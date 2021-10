Michael Miodek in Giesenkirchen : Ein alter Bekannter ist zurück

Abwehrspieler Michael Miodek lernte einst das Fußballspielen beim DJK/VfL Giesenkirchen. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Bereits zum dritten Mal ist Michael Miodek für seinen Heimatverein DJK/VfL Giesenkirchen aktiv. Und der Abwehrspieler ist sofort wieder eine wichtige Stütze im Team.

Von Heiko Van der Velden

Ein echter „Giesenkirchener-Jung“ schnürt ab dieser Saison wieder die Schuhe für die erste Mannschaft des Vereins, in dem er einst mit drei Jahren das Fußballspielen auf der Bezirkssportanlage Puffkohlen erlernte. Die Rede ist von Michael Miodek. Der 29-Jährige ist mit dem Verein so stark verwurzelt wie fast kein Zweiter. Sein Vater Krzysztof ist Betreuer der Mannschaft, sein Bruder Jakub ist Abteilungsleiter der Fußballer.

Miodek ist innerhalb der Mannschaft der mit Abstand erfahrenste Landesliga-Spieler. In dieser Spielklasse kam er bereits für den Rheydter SV, dem 1. FC Mönchengladbach und der SpVg Odenkirchen zum Einsatz. Doch seinen Heimatverein verlor er nie aus den Augen, kehrte nach seinem ersten Abschied 2012/13 nur zwei Jahre später wieder zurück. In der Saison 2017/18 wechselte er dann nach Odenkirchen. Dort traf er auf Kemal Kuc als Trainer, der ihn in seiner bisherigen Laufbahn bislang am meisten geprägt hat.

„Bei Kemal habe ich am meisten gelernt, vor allem taktisch. Er hat mich am meisten weitergebracht“, so Miodek. Insgesamt spielte er zwei Jahre unter Kuc, der zur Saison 2019/20 den 1. FC Viersen übernahm. Miodek schloss sich dann für ein Jahr dem Bezirksligisten VfL Jüchen-Garzweiler an, kehrte aber nach einer Saison wieder zurück und lief für die Zweite der Giesenkirchener in der Kreisliga B auf. Nach einer beruflichen Veränderung fand er zeitlich wieder mehr Flexibilität, sodass er auch den Anforderungen der Landesliga-Mannschaft des Vereins wieder gerecht werden konnte. „Als ich gefragt wurde, konnte ich nicht nein sagen“, erklärt Miodek.

Am kommenden Sonntag tritt er mit seiner Mannschaft auswärts bei der SG Unterrath an, die tabellarisch den neunten Platz bekleiden. Gute Erinnerungen bestehen dabei an die Vorsaison: Im Oktober 2020 gab es einen 3:2-Heimerfolg. Gelingt dieses Kunststück erneut, verlassen die Giesenkichener die Abstiegsränge. Mit sechs Punkten steht derweil Platz elf zu Buche. Siege gab es zuletzt mit 4:2 gegen SW 06 Düsseldorf und am 4. Spieltag mit 3:2 beim FSV Vohwinkel.