Erfolgreich als WG-Gemeinschaft : Die vier südafrikanischen Trümpfe

Mustaphaa Cassiem im Trikot des GHTC. Foto: Dieter Wiechmann

Hockey Sie treffen regelmäßig und heben das Niveau der gesamten Mannschaft: Vier Südafrikaner stechen in dieser Saison beim GHTC heraus. Einer wäre nun beinahe sogar zum besten Nachwuchsspieler der Welt gekürt worden. Doch was führte sie nach Gladbach? Und bleiben sie länger?

In der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses in Hehn hat sich Anfang September eine ganz besondere Wohngemeinschaft gegründet. Vier Südafrikaner und der Deutsche Tobias Braun haben sich dort vorübergehend zusammengefunden. Allerdings sind vier der fünf Bewohner nur selten zu Hause, was mit ihrer großen Leidenschaft zu tun hat: Die Brüder Dayaan und Mustaphaa Cassiem, dazu Melrick Maddocks und Tevin Kok sind Hockey-Nationalspieler ihres Heimatlandes und spielen mit dem Gladbacher HTC in der 2. Bundesliga. Und sie fühlen sich dabei wohl, wie der aktuell Führender der Torschützenliste, Dayaan Cassiem (acht Tore in sieben Spielen), erzählt: „Wir sind hier sehr glücklich. Der Klub hat eine ruhmreiche Geschichte und es ist ein Privileg, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Faszinierend finde ich am GHTC, dass fast alle Mitglieder einen familiären Hintergrund im Verein haben. Das macht den Verein für uns noch besonderer.“

Auch Maddocks, der als einziger der vier Krummstockartisten nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen durfte, fühlt sich in Gladbach sehr wohl, ist aber auf der anderen Seite auch froh, dass seine drei Landsmänner an seiner Seite sind: „Ich bin wirklich glücklich, dass wir das Abenteuer gemeinsam erleben dürfen. Wir haben alle unterschiedliche Charaktere, aber letztlich alle den gleichen Hintergrund. Das gibt uns ein gutes und sicheres Gefühl.“

Rein sportlich haben die vier Neu-Gladbacher den GHTC auf ein höheres Level gehoben und sorgen bei den anderen Vereinen für reichlich Gesprächsstoff. Das beweist auch die Statistik: 13 der 24 Gladbacher Saisontore haben die Südafrikaner selbst erzielt und dazu fünf weitere vorgelegt. Einen großen Anteil am Aufschwung hat der erst 19-jährige Mustaphaa Cassiem. Am Mittwoch gab der Welthockeyverband bekannt, dass er Platz zwei beim „Rising Star 2020“-Award belegt, der Wahl zum besten internationalen Nachwuchsspieler. Ausschlaggebend dafür waren vor allem seine Leistungen bei den Olympischen Spielen in Tokio, die „Muz“ in bester Erinnerung hat: „Das war wirklich eine emotionale Zeit, in der für mich ein Traum wahr geworden ist. Der Sieg gegen Deutschland war eine der besten Partien meiner Karriere. Das Spiel werde ich niemals vergessen.“

Auch in Mönchengladbach hat der aufgehende Stern schon einige Partien der Extraklasse abgeliefert. „Jeder Spieler in unserem Team hat einen eigenen Charakter, wovon man lernen kann. Auf dem Platz wie auch im persönlichen Bereich. Nach so kürzer Zeit fühlt es sich schon so an, als wären wir alle Brüder. Dafür schätze ich die Jungs sehr.“ Dass sich der Offensivspieler den GHTC als ersten Verein außerhalb von Südafrika ausgesucht hat, war für ihn von Anfang an klar: „Dayaan hat mir nur Positives berichtet und die Tatsache, dass wir hier gemeinsam spielen können, war entscheidend.“ Bruder Dayaan, der als Einziger schon im dritten Jahr beim GHTC spielt, brauchte auch bei Maddocks und Kok kaum Überredungskünste. „Es war für mich sehr einfach, die Jungs zu überzeugen. Wir hatten alle den Traum, im Ausland zu spielen. Der GHTC ist für mich der Ort, wo ich mich wohlfühle, die Leute kenne und wo ich wieder hingehen wollte. Ich denke, dass es den Jungs bald ähnlich gehen wird“, so Dayaan Cassiem, der auch für die nahe Zukunft schon eine klare Vision hat: „Ich bin mir sicher, dass wir 2022 alle wiederkommen, um mit dem GHTC in die 1. Bundesliga aufzusteigen.“