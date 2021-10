Handball-Verbandsliga : TSV Kaldenkirchen kennt beim TV Aldekerk II keine Gnade

Handball-Verbandsliga Völlig überraschend stellt die Turnerschaft Lürrip dem Verbandsliga-Titelaspiranten TV Kapellen ein Bein und feiert mit einem verdienten 28:24 den ersten Sieg der Saison.

Trotz widriger Voraussetzungen wird der TSV Kaldenkirchen von Woche zu Woche stärker, was jetzt auch die Zweitvertretung des TV Aldekerk schmerzlich erfahren musste. Gleich mehrere verletzte oder angeschlagene Spieler waren auf Seiten des TSV zu beklagen, dennoch spielten die Schützlinge von Trainer Volker Hesse wie aus einem Guss und landeten einen fulminanten 37:22-(20:10)-Auswärtssieg. Die Gäste waren an diesem Tag in allen Belangen überlegen. Schon erstaunlich, wie dieses junge Team Nackenschläge wegsteckt. Zunächst die schwere Knieverletzung von Nils König, für den die Saison wohl gelaufen ist, dann fällt Thomas Heyer auch mit Knieproblemen für mehrere Wochen aus, wie auch Torhüter Christian „Schnapper“ Thommessen, der an einer Adduktoren-Verletzung leidet. „Wir sind auf einem guten Weg“, freut sich Hesse. „Jeder Spieler kennt seine Aufgaben. Ich möchte, dass die gesamte Mannschaft das Spiel antizipiert. Besonders erfreut war ich über die Leistung von Linksaußen Mika Kamps , der lediglich einen Fehlwurf hatte.“

Eine kleine Sensation in der Verbandsliga gelang der bis dato punktlosen Turnerschaft Lürrip, die den Titelaspiranten TV Kapellen mit 28:24 (11:16) in die Schranken wies. Nach ausgeglichenen ersten zehn Minuten verfielen die Hausherren wieder in alte Fehler und Kapellen konnte sich mehr und mehr absetzen. Wer nun jedoch glaubte, dass Lürrip sich geschlagen geben würde, sah sich getäuscht. Die Schützlinge von Trainer Tobias Elis bewiesen eine unglaubliche Moral. In der Deckung agierten sie deutlich aggressiver und zogen den gegnerischen Angreifer damit den Zahn. Im Angriff ging es viel mutiger und entschlossener zur Sache, was zur Folge hatte, dass nun auch die Tore fielen. „Am Ende war es absolut verdient“, freute sich Elis. „Wir sind noch in der Entwicklung und müssen uns alles ganz hart erarbeiten, was noch ein längerer Prozess werden wird.“