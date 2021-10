Oberligist brilliert gegen Königshof : Borussia Mönchengladbach rupft die Adler

Handball-Oberliga Mit einem Kantersieg hat sich Borussia Mönchengladbach in der Handball-Oberliga gegen DJK Adler Königshof durchgesetzt. Auch TV Geistenbeck und TV Lobberich feierten jeweils den ersten Saisonsieg.

Erstmalig waren in dieser Saison alle drei hiesigen Oberliga-Teams im Einsatz und das überaus erfolgreich, denn am Ende standen drei Siege zu Buche, wobei zwei denkbar knapp ausfielen.

Die Zielsetzung des TV Geistenbeck war es, bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade gut mitzuhalten, denn schließlich waren die Gastgeber noch ohne Punktverlust. Waren, denn Geistenbeck gewann nach einer spannenden Partie am Ende mit 29:28 (13:13) und feierte damit auch gleichzeitig den ersten Sieg. „Wir haben uns intensiv mit der HSG auseinandergesetzt und uns auch etwas ausgerechnet“, beteuerte Trainer Thomas Laßeur. „Es freut mich, dass wir am Ende die nötige Coolness an den Tag gelegt haben. Dieser Erfolg gibt der Mannschaft Rückenwind für die kommenden Aufgaben.“ Selbst als die Hausherren Mitte der zweiten Halbzeit Timo Hüpperling und Nico Reinartz mit einer Manndeckung bedachten, brachte das Geistenbeck nicht aus dem Konzept. Am Ende wurde es dann noch richtig spannend, doch Dominik Meissner erzielte 17 Sekunden vor dem Abpfiff den umjubelten Siegtreffer.