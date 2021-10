Judo-Zweitligist holt Siege in Braunschweig und hält die Liga : Hart erkämpfter Befreiungsschlag für den 1. JC

Daniel Detzel gewann für den 1. FC in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm, obwohl sein Kampfgewicht 20 Kilogramm darunter liegt. So sicherte er den ersten Gladbacher Saisonsieg. Foto: Christoph Kawan

Judo Stark ersatzgeschwächt ging der 1. JC Mönchengladbach den letzten Kampftag in der 2. Judo-Bundesliga an. Dabei musste Daniel Detzel aus Personalnot sogar in einer höheren Gewichtsklasse antreten – und setzte sich durch.

Obwohl die Vorzeichen für den 1. Judoclub Mönchengladbach alles andere als gut aussahen, wurde der letzte Kampftag in der 2. Bundesliga doch ein großer Erfolg: Der JC stand als punktloser Tabellenletzter unter Druck und reiste stark ersatzgeschwächt mit nur sechs Judoka zum Saisonabschluss nach Braunschweig.

Daniel Detzel bei seinem Sieg in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Foto: Christoph Kawan

Gegen den SV Nienhagen und das Judo-Team Holten schafften die Gladbacher dennoch zwei 4:3-Siege und können sich über den wichtigen Sprung auf fünften Tabellenplatz freuen. „Die Kämpfe waren wirklich überraschend gut. Dass wir uns so verbessern konnten, ist wie ein Befreiungsschlag“, erklärt Judoka Peer Radtke. Gegen Nienhagen brachte Maximilien Sackel (bis 100 kg) den JC zunächst in Führung. Die Gewichtsklasse über 100 Kilogramm musste die Mannschaft allerdings kampflos abgeben, da aufgrund von Verletzungen und den parallel stattgefundenen niederländischen Meisterschaften keine passenden Kämpfer zur Verfügung standen. Peer Radtke (bis 60 kg) musste sich erst in der Golden Score-Verlängerung geschlagen geben, Martijn van den Ven (bis 90 kg) gewann seinen Kampf wiederum vorzeitig. Es blieb weiter spannend, als auch Alexander Wegele (bis 66 kg) in einem hitzigen Kampf verlor – aufgrund eines kleinen Schnitts über dem Auge musste er nach der Begegnung mit einem Verband weiterkämpfen. Für den erneuten Ausgleich sorgte Daniel Vishnevski (bis 73 kg), sodass die letzte Begegnung entscheidend sein sollte.

Tabelle Der 1. JC wird Fünfter in der 2. Bundesliga 1. Remscheider TV 6-0-0 Bilanz, 33:9 Siege, 12 P. 2. TSV Bayer 04 Leverkusen 4-1-1 Bilanz, 23:18 Siege, 9 P. 3. JC Koriouchi Gelsenkirchen 3-1-2 Bilanz, 20:21 Siege, 7 P. 4. Braunschweiger JC 3-0-3 Bilanz, 21:21 Siege, 6 P. 5. 1. JC Mönchengladbach 2-0-4 Bilanz, 17:25 Siege, 4 P. 6. SV Nienhagen 1-0-5 Bilanz, 18:24 Siege, 2 P. 7. Judo-Team Holten 1-0-5 Bilanz, 14:28 Siege, 2 P.

Als wäre das nicht genug Druck, stand der Kampf in der Klasse bis 81 Kilogramm unter denkbar schlechten Ausgangsbedingungen, weil der JC keinen Judoka für diese Kategorie aufweisen konnte und mit Daniel Detzel ein Ersatzkämpfer antrat, der eigentlich 20 Kilogramm zu leicht war. Wie bei einer David-gegen-Goliath-Begegnung stand er seinem deutlich größerem Gegner gegenüber und geriet zunächst in Rückstand. Mit viel Nervenstärke und einem Fußfeger erlangte er jedoch tatsächlich seinen Ippon-Sieg und verschaffte dem JC damit den ersten Sieg seit dem Bundesligarückzug vor vier Jahren.

Davon beflügelt verlief die zweite Begegnung gegen das Judo-Team Holten fast schon eintönig gut: Maximilian Sackel gewann seinen Kampf und blieb damit in dieser Saison insgesamt ungeschlagen. In der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm musste der Punkt zwar wieder kampflos abgegeben werden, Peer Radkte und Martijn van den Ven bauten die Führung der Gladbacher aber wieder auf. Den entscheidenden Siegpunkt erlangte schließlich Alexander Wegele. Auch wenn Daniel Detzel und Daniel Vishnevski die anschließenden Kämpfe verloren, fiel das somit nicht mehr ins Gewicht – und nach den spektakulär gewonnenen Begegnungen in der ersten Runde tat das der Freude für beide Judoka keinen Abbruch. Die schwach begonnene Saison konnten die Gladbacher damit sehr glücklich beenden und blieben von der Abstiegsrunde verschont.

Die neue Saison soll wieder im April beginnen – voraussichtlich dann wieder mit einer Hin- und Rückrunde und nicht wie nun coronabedingt auf drei Kampftage verkürzt. Bis dahin möchte sich der JC etwas breiter aufstellen, damit alle Gewichtsklassen ausreichend besetzt sind und wichtige Punkte nicht wieder verschenkt werden müssen. „Insgesamt haben wir es aber geschafft, uns wieder in der Bundesliga zu etablieren, was unser Ziel gewesen ist“, fasst Peer Radtke zusammen, „dass wir mit einem so jungen Team am Ende unser bestes Ergebnis seit vier Jahren holen können, sorgt natürlich für Selbstbewusstsein. Jeder Kämpfer hat in der Saison zumindest einen Kampf gewonnen, diesen Motivationsschub wollen wir mitnehmen“.