Regionalligist zeigt grobe Abschlussschwächen : Erste Niederlage für den TV Korschenbroich

Nicolai Zidorn vom TV Korschenbroich wirft auf das Tor des BTB Aachen. Am Ende unterlag der TVK wegen seiner schwachen Chancenverwertung. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich kehrte am dritten Spieltag mit einer 19:24-Pleite aus Aachen wieder. Die Schützlinge von Dirk Wolf zeigten bei der Niederlage gegen den BTB eine eklatante Abschluss-Schwäche.

Von Alyssa Pannwitz

Am dritten Spieltag hat es den TV Korschenbroich erwischt und wie schon so häufig in den letzten Jahren ist Aachen einfach keine Reise wert, denn die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf verloren beim heimischen BTB am Ende mit 19:24 (11:11). Damit gibt es in der Regionallliga bereits keine verlustpunktpunktfreie Mannschaft mehr und der TVK rutschte vom Platz an der Sonne auf den vierten Tabellenrang ab.

Im Vorfeld freute sich Wolf auf einen eventuell kompletten Kader, doch sein Wunsch ging nicht in Erfüllung, denn Routinier Sascha Wistuba musste krankheitsbedingt passen. Dennoch sah es anfangs gar nicht so schlecht für die Gäste aus, zumindest waren sie ein gleichwertiger Gegner. In der 19. Minuten gingen sie gar mit 8:6 in Front und schickten sich an, ihre blütenweiße Weste zu behalten.

Fortan entwickelte sich ein munteres Spielchen, in dem die Korschenbroicher eigentlich die bessere Mannschaft waren. Im Angriff fanden sie gute Lösungen, erspielten sich immer wieder gute Gelegenheiten, scheiterten jedoch häufig am Aachener Torhüter Benedikt Schüler. „Man kann ja sagen, dass er stark gehalten hat und ich will seine Leistung auch nicht schmälern, aber die Würfe, die von uns auf das gegnerische Tor kamen, waren auch nicht unbedingt unhaltbar“, ärgerte sich Wolf.

Trotz aller Unwägbarkeiten im Angriff lieferten sich beide Teams bis zur 38. Minute beim Zwischenstand von 15:15 ein Duell auf Augenhöhe. Zustande kam es durch eine starke Abwehrleistung und einem guten Zusammenspiel mit dem Torhüter. Im weiteren Verlauf wurde das Auslassen bester Einwurfmöglichkeiten auf Seiten der Korschenbroicher jedoch zum entscheidenden Faktor, so dass sich Aachen Tor um Tor absetzen konnte.

„Das Ergebnis spricht Bände“, beteuerte Wolf nach der Begegnung. „Lediglich 24 Gegentore zu kassieren ist mehr als okay, aber nur 19 zu werfen ist eindeutig zu wenig. Wir haben zu viele freie Würfe nicht nutzen können und auch aus dem Rückraum kam heute zu wenig.“ Am nächsten Wochenende gastiert der neue Spitzenreiter TV Aldekerk zum Top-Spiel in der Waldsporthalle. „Wir müssen das Spiel so schnell wie möglich abhaken. Jetzt heißt es, volle Konzentration auf Aldekerk.“