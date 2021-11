„Volle Stadien nicht akzeptabel“ : Lauterbach kritisiert rheinisches Derby zwischen Gladbach und Köln scharf

Berlin/Köln 50.000 Zuschauer im Stadion, während parallel die Corona-Zahlen immer neue Höchstwerte erreichen? Hochproblematisch, findet der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.

Er sprach sich angesichts der dramatischen Corona-Lage in Deutschland gegen Fußball-Spiele in vollen Stadion aus. „Ich finde es hochproblematisch, was wir beim Fußball sehen“, sagte er der „Bild am Sonntag“. „Die Menschen infizieren sich nicht im Stadion, aber die Anreise und die Feiern nach dem Spiel sind die Infektionsherde. Daher sind Spiele im vollen Stadion aktuell nicht akzeptabel.“