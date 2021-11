GHTC gewinnt Hallenauftakt : Cassiem ist auch in der Halle eine Macht

Hallenhockey Der südafrikanische Nationalspieler Mustaphaa Cassiem machte gegen den Kahlenberger HTC sein erstes Hallenspiel für den Gladbacher HTC und avancierte mit vier Treffern zum Matchwinner beim Auftaktsieg der Zweitligasaison.

Im ersten Spiel der Hallensaison setzten sich die Gladbacher Hockeyherren am Sonntag beim Kahlenberger HTC mit 7:5 (2:2) durch. Mit dem erfolgreichen Start belegen sie den zweiten Rang in der Gruppe West der 2. Bundesliga .

Das Team von Jan Klatt musste einen frühen Rückstand hinnehmen, antworte aber postwendend in Person von Mustaphaa Cassiem, der mit einem Doppelschlag, unter anderem per Siebenmeter, die Führung zur Viertelpause erzielte. Der Südafrikanische Nationalspieler, der im Gegensatz zu seinem Bruder Dayaan dem GHTC noch die nächsten drei Partien zur Verfügung steht, war mit vier eigenen Treffern sowie einer sehenswerten Vorlage der Mann des Tages für die Schwarz-Roten. Vor dem Seitenwechsel glich Thorben Pegel , der für die Gäste ebenfalls viermal Jubeln durfte und schon den ersten Treffer erzielt hatte, zum 2:2 aus. Mit Wiederanpfiff steigerten sich die Herren von GHTC-Coach Jan Klatt noch einmal und gingen durch den dritten Treffer von Mustaphaa Cassiem und einem Tor von Defensivmann Robin Kremers, der eine starke Vorarbeit seines südafrikanischen Teamkollegen abgezockt vollendete, mit 4:2 (39.) in Führung. Diese erhöhte Daan Schenck kurz darauf zum 5:3 vor der letzten Viertelpause.

In der Halle ist dieser Vorsprung auch zu Beginn des letzten Viertels nicht zwingend beruhigend, somit war alles für eine spannende Schlussphase bereitet. Der KHTC – unter Spielertrainer Philip Hüsgen – startete couragiert und kam durch Thorben Pegel zum Anschlusstreffer und gelangte durch Strafecken zu weiteren Möglichkeiten, die GHTC-Keeper Jens Blüthner gemeinsam mit seiner Defensive entschärfen konnte. Im gegenüberliegenden Kreis stellte Mustaphaa Cassiem nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Doch die Hausherren blieben offensiv ausgerichtet und Lukas Keffel erzielte nur fünf Minuten vor Spielende den erneuten Anschlusstreffer. Schließlich zerschlug Gladbachs Routinier Paul Tenckhoff mit dem 7:5 (57.) die letzten Hoffnungen der blau-weißen Heimmannschaft auf einen Punktgewinn und sicherte den Dreier.

Für die Gladbacher Damen wartete am zweiten Spieltag der 2. Regionalliga mit HTC Uhlenhorst Mülheim II eine schwere Aufgabe. Nach der knappen 4:5 Niederlage gegen Raffelberg und einem deutlichen 1:8 bei Aufstiegsaspirant Schwarz-Weiß Köln benötigten die Gladbacher Damen dringend die ersten Punkte. Die Gäste aus Mülheim nahmen von Beginn an das Spiel in die Hand. Nach sieben Minuten münzten sie dies durch die Treffer von Katharina Barth und Emily Bunja auch in Zählbares um. Bis zur Halbzeitpause zogen die Mülheimerinnen auf 5:0 davon. In der Pause fand Gladbachs Interimscoach Achim Krauß wohl die richtigen Worte, denn seine Damen legten deutlich zu und holten durch Treffer von Katharina Wenserski, Katja Plauk, Esther Rademacher und schließlich Judith Helmgens bis zum 4:6 auf und konnte so doch noch ein versöhnliches Ergebnis erreichen.