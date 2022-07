Planungen fürs Glehner Schützenfest : So laufen die Vorbereitungen für das Glehner Schützenfest

GLEHN Die Planungen fürs Glehner Schützenfest laufen auf Hochtouren: Jeder Zug soll beim nächsten Treffen durch einen Offizier vertreten sein. Eine gute Woche später ist Mitgliederversammlung.

Am Samstag, 3. September, bis Dienstag, 6. September ist nach zwei Jahren des Wartens endlich wieder Glehner Schützenfest. Vorbereitend gibt es die erste Zugführerversammlung am Freitag, 15. Juli um 20 Uhr in der Gaststätte „Alt Glehn“. Zu dieser Versammlung soll jeder Zug des Glehner Regiments durch einen Offizier vertreten sein. Zur Tagesordnung gehören Themen wie die beiden Ehrenabende 2022, die Gestaltung des Schützen- und Heimatfestes sowie der Bau von Großfackeln. Außerdem lädt der Schützenverein Glehn ein zur ersten Mitgliederversammlung am Samstag, 23. Juli. Da der Frangensaal in diesem Jahr nicht frei ist, findet die Versammlung diesmal im Pfarrsaal am Pankratiusplatz statt und ist verbunden mit dem Oberstehrenabend für Oberst Andreas Erkes. Aufgrund der sehr vielen Ehrungen beginnt die Veranstaltung schon um 19 Uhr.