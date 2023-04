Unter den acht besten Teams Deutschlands Rheydter TV zieht nach Fechtdrama ins Finale des Deutschlandpokals ein

Mit dem Sieg über Aachen gehören die Damen des Rheydter TV zu den besten acht Degenteams im Deutschlandpokal und treten am 3. Juni in Duisburg beim Finaltag an. Das war dem RTV bislang erst einmal gelungen: 2018 in Münster. Mit Eintracht Frankfurt, MTV München und dem FC Leipzig stehen auch schon die ersten Gegner für den Finaltag fest. „Wir sehen uns in Duisburg als klare Außenseiter und freuen uns einfach sehr, dass wir dabei sind“, sagte Bießner.