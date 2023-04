Mennrath löst Ticket für Niederrheinpokal 1. FC Viersen gewinnt den Kreispokal gegen Lürrip

Sieben Stunden meinte es der Wettergott gut mit dem Endspieltag und den vielen Zuschauern auf der Sportanlage in Neersbroich. Bei schönstem Osterwetter spielten zunächst die Ü32-Herren sowie die Damen ihre Kreispokalfinalspiele aus – und auch das Spiel um Platz drei der Herren, in dem sich am Ende Victoria Mennrath gegen den ASV Süchteln spektakulär mit 5:4 durchsetzte und so das letzte Ticket für den Niederrheinpokal der kommenden Saison löste, fand noch im Sonnenschein statt. Doch pünktlich um 17.30 Uhr, als das Endspiel zwischen dem 1. FC Viersen und dem SV Lürrip angepfiffen wurde, setzte der Regen in Neersbroich ein.