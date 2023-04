Prillwitz geht, Beier kommt 1. FC Viersen stellt für die kommende Saison neuen Reserve-Trainer vor

Tobias Beier, der das Team nach Saisonende von Prillwitz übernehmen wird, ist aktuell noch bei den B-Junioren des ASV Süchteln tätig. Zuvor führte er Concordia Viersen in der vergangenen Saison von der B- in die A-Liga, musste den Verein dann aber überraschend verlassen. Als aktiver Spieler lief der 37-Jährige viele Jahre für den Dülkener FC in der Kreisliga A auf und stiegt mit dem Verein 2018 in die Bezirksliga auf.