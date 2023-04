Borussia und FV scheitern im Halbfinale Nach dem Pokalaus rücken die Ligaziele in den Fokus

Am kommenden Sonntag geht die Reise in der Regionalliga nun zum FSV Gütersloh II, für die es um den Klassenerhalt geht. Nach dem 2:0-Hinspielsieg dürfte die Favoritenrolle daher klar verteilt sein. Borussia hat in der Meisterschaft alle Trümpfe selber in der Hand, auch wenn man am Gründonnerstag die Tabellenführung von der Couch aus abgeben musste. Borussia Bocholt gewann dort nämlich die Nachholpartie trotz zweifachen Rückstands in Gütersloh mit 3:2. Allerdings hat Bocholt seine Mannschaft nicht für die Relegation zur 2. Bundesliga gemeldet.