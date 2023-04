BMX-Fahrer aus Süchteln Wie Meik Münnich am Sprung zur Elite arbeitet

Meik Münnich befindet sich bereits mitten in der neuen Saison. Für den Süchtelner steht ein wegweisendes Jahr an, an dessen Ende er sich entscheiden muss, ob er im nächsten Jahr in die Junior-Klasse wechselt. „Das ist im BMX die Vorstufe zur Elite: Also das sind die Fahrer, die dann um die Teilnahme an der Olympiade fahren“, sagt Münnich voller Zuversicht.