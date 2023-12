„Fahren einfach zu passiv“ DSV-Chef findet deutliche Worte nach deutscher Abfahrts-Pleite

Beim umjubelten Sieg von Lokalmatador Dominik Paris war Sander am Samstag auf Rang 19 der beste Deutsche - und das, obwohl der Ennepetaler nach einem heftigen Trainingssturz und schmerzhaften Prellungen weder Rechtskurven attackieren noch die vielen Wellen absorbieren konnte. Josef Ferstl wurde 25. (+1,92), Dreßen reihte sich einen Platz dahinter (+1,94) ein, Baumann kam nicht über Rang 28 (+1,99) hinaus. Im Super-G am Freitag waren ähnliche Ergebnisse herausgesprungen, Baumanns neunter Rang am Donnerstag in der Sprint-Abfahrt war der einzige deutsche Top-Ten-Platz von Gröden.