Organisiert vom Jugendhilfeträger De Kull Bolzplatzliga richtet zweiten Spieltag am Jahnplatz aus

Der nächste Spieltag findet am heutigen Mittwoch auf dem Bolzplatz am Jahnplatz statt. Los geht es um 12 Uhr, Anmeldungen werden ab 11.15 Uhr angenommen. Am 14. Mai steigt der dritte Spieltag auf dem Bolzplatz an der Regentenstraße in Eicken. Den aktuellen Tabellenstand und die nächsten Termine sind auf dem Instagram-Kanal „bolzplatzliga_mg“ oder der Internetseite bolzplatzliga-mg.de zu finden.