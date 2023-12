Fünf-Sterne-Skatepark für fünf Ringe Monheim plant – vielleicht auch für Olympia 2036

Monheim · An diesem Mittwoch können Interessierte am künftigen Skatepark am Kielsgraben mitplanen. Er wird laut Stadt Monheim der erste sein in Deutschland mit „olympischem Anforderungsprofil“. Möglicherweise ein Austragungsort für die Sommerspiele 2036 oder 2040.

19.12.2023 , 16:52 Uhr

Lilly Stoephasius aus Deutschland beim olympischen Vorkampf der letzten Sommerspiele in Tokio, die coronabedingt ein Jahr später als geplant, 2021, stattfanden. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Skatepark, der sogar olympischen Anforderungen entspricht, soll bis Ende 2025 am Kielsgraben entstehen – in Nachbarschaft zur Baumberger Bürgerwiese, dort, wo auch neue Tennis- und Fußballplätze vorgesehen sind. Den Vorentwurf für den Skatepark stellt die Stadt Monheim an diesem Mittwoch ab 17.30 Uhr im Rheincafé, Turmstraße 21, vor. Interessierte sind an dem Abend eingeladen, weitere Vorschläge für die Hindernis-Platzierung und die übrige Gestaltung der Anlage einzubringen. Es handelt sich um den zweiten Gestaltungsworkshop nach einem ersten im Juni. Der Skatepark ist auch insofern interessant, als dass die Region Rhein-Ruhr einen neuen Anlauf unternimmt, sich um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele zu bewerben. Infrage kommen die Spiele 2036 oder 2040. Im November unterzeichneten NRW-Sport-Staatssekretärin Andrea Milz und Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (beide CDU) eine Absichtserklärung, in der Nordrhein-Westfalen offiziell seine Bereitschaft erklärt, sich als Kandidat für das Auswahlverfahren des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) zur Ausrichtung zu bewerben. Vor 20 Jahren war die Region Rhein-Ruhr mit ihrer Bewerbung für Olympia 2012 gescheitert – damals im deutschen Entscheid. Leipzig machte das Rennen, unterlag international dann aber London. In dem Skatepark am Kielsgraben austoben können sollen sich neben Skateboardern auch Stuntscooter, BMX-Fahrer und ähnliche „urbane“ Sportler. Laut Stadt Monheim entsteht auf 9430 Quadratmetern die erste Anlage dieser Art in Deutschland mit olympischem Anforderungsprofil. So kann die Fünf-Sterne-Anlage (Zertifikat „World Skate“) nicht nur von Freizeitsportlern genutzt werden, sondern auch für den internationalen Wettkampfsport. Konzipiert wird der Skatepark vom Kölner Planungsbüro LNDSKT für mehrere Sportarten, darunter auch Inlineskates und WCMX, bei dem anstelle eines Skateboards ein Sportrollstuhl genutzt wird. Es sollen Areale der Kategorien Street und Park entstehen sowie ein Skateboulevard mit einem Surf-Skate- und einem Street-Art-Bereich. Außerdem ist eine Fläche für Calisthenics geplant (Liegestütze, Klimmzüge etc.). Die Nutzung soll gratis sein.

(gut)