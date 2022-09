BMX-Junior aus Süchteln : Münnich mit gemischten Erfahrungen bei EM und WM

BMX-Fahrer Meik Münnich aus Süchteln nahm in seiner Altersklasse „Boys 15“ an der Europa- und Weltmeisterschaft teil. Foto: Münnich

BMX Der BMX-Fahrer Meik Münnich aus Süchteln erreicht in beiden Wettbewerben das Achtelfinale. Während er bei der Weltmeisterschaft mit dem Ergebnis zufrieden ist, hadert er mit seinem Aufritt und einem Sturz bei der Europameisterschaft.

Hinter dem Süchtelner BMX-Fahrer Meik Münnich liegen ereignisreiche Wochen. Zuletzt gewann er in seiner Altersklasse „Boys 15“ den NRW-Pumptrack-Cup mit deutlichem Abstand. Am Ende legte er beim Wettbewerb in Rheinberg sogar mit neun Hundertstelsekunden Rückstand die zweitbeste Zeit des Tages hin. Für ein rundes Familienergebnis sorgte sein Vater Michael, der den Sieg in der Altersklasse 45 plus holte.

Bei der Disziplin Pumptrack kommt es darauf an, eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke zu bewältigen, ohne dabei in die Pedale zu treten. Die Geschwindigkeit auf dem Rad wird nur mithilfe des eigenen Körpers aufgebaut.

Das gute Ergebnis in Rheinberg ließ Münnich auch das Abschneiden zuvor bei der Europameisterschaft im belgischen Dessel vergessen. Dort schaffte er es ins Achtelfinale, in dem er jedoch nach einem Sturz ausschied. Dabei war Münnich gut in den Lauf gestartet und lag am ersten Hindernis auf gleicher Höhe mit dem Schweizer Mark Lüthi, einem der besten BMX-Fahrer der Welt. Auf dem Weg zum zweiten Sprung fuhr ein Fahrer Münnich jedoch ins Hinterrad – und beide kamen bei über 50 km/h zu Fall. Der Süchtelner schlug dabei mit dem Kopf auf – in diesem Moment machte sich der fast 600 Euro teure Carbonhelm bezahlt. „Die EM war somit gelaufen“, sagte er hinterher. Münnich zog sich bei dem Sturz Verletzungen an den Handgelenken und der Schulter zu.

Über einen Zwischenstopp in Paris ging es für Münnich kurz darauf nach Nantes in Frankreich, wo erst zehn Tage Erholung am Atlantik anstanden, bevor auf dem Messegelände in Nantes die Weltmeisterschaft anstand. „Verrückt, was die Franzosen dort für die WM aufgebaut haben“, sagt Münnich. „Die Strecke wurde nur für diese WM gebaut und danach komplett abgerissen. Nach der WM werden in Frankreich dann dreißig neuen Bahnen gebaut, um die Fahrer möglichst gut für die Olympischen Spiele in Paris vorzubereiten.“

In seiner Altersklasse waren bei der einwöchigen WM 130 Fahrer aus 20 Nationen am Start. Der Süchtelner qualifizierte sich mit den Plätzen zwei, vier und vier für die nächste Runde und zog später auch ins Achtelfinale ein. „Mein Ziel, wenigstens in die Finalläufe zu kommen, war damit schon übertroffen“, sagt er.