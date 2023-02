Rheydter TV träumt vom Finale Drama im Deutschlandpokal

Und das Zweitrunden-Match des Rheydter TV begann dann auch so, wie man es zuvor auf dem Papier erwarten durfte. Caroline Marzodko und Clarissa Kupfermann unterlagen in ihren ersten Gefechten mit 2:5 beziehungsweise 1:5, sodass Münster schnell mit 10:3 in Führung lag. Lisa Odenthal konnte den Rückstand für den RTV zwar ein wenig verkürzen, doch nachdem Kupfermann auch in ihrem zweiten Auftritt das Nachsehen hatte, stand es bereits 13:20 aus Sicht der Rheydterinnen. Keine gute Ausgangslage, wenn man bedenkt, dass Münster damit schon fast die Hälfte der 45 zum Sieg benötigten Punkte eingefahren hatte.